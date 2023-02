Tata Steel krijgt boete van ruim een ton voor vervuiling: 'Klein bier, maar uitspraak geeft energie' aan anti-Tata lobby

Tata Steel krijgt 110.000 euro boete voor de beruchte zwarte sneeuw in februari 2021 en verschillende andere keren dat het bedrijf de afgelopen jaren water, lucht en land in de omgeving vervuilde. De gezondheidsstichtingen uit de IJmond voelen de wind nu in de zeilen: "In dit vonnis zegt de rechter voor het eerst: Tata Steel heeft een grote verantwoordelijkheid voor de omgeving. Dat geeft vertrouwen voor volgende zaken, zoals de massa-aangifte door advocate Bénédicte Ficq."