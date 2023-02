1.300 euro per maand, maar wel het meest afwezig: Statenlid Baljeu spant de kroon

Statenlid Robert Baljeu (Fractie Baljeu) was bij bijna de helft van de Statenvergaderingen afwezig, maar kreeg wel gewoon doorbetaald. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws in samenwerking met NOS en de andere regionale omroepen. Van alle partijen waren de leden van Forum voor Democratie het vaakst absent.

NH Nieuws bekeek de vergaderverslagen van alle 50 vergaderingen tussen maart 2019 en december 2022 om te zien hoe vaak de 55 leden van Provinciale Staten afwezig waren. In totaal was dat in onze provincie 5,1 procent. Iets hoger dan de periode ervoor (2015-2019) toen het 4,2 procent was. En daarmee staat onze provincie op de negende plek. Het hoogste verzuim van alle provincies was in Drenthe met 7,2 procent.

Het meest afwezig was Amsterdammer Robert Baljeu die in maart 2019 begon als nummer twee van Forum voor Democratie in Provinciale Staten. Al snel werd hij na een intern conflict uit de fractie gezet en besloot daarna alleen verder te gaan. Uit onderzoek blijkt dat hij van de 50 vergaderingen (tot en met 2022) 20 keer (40 procent) een vergadering miste. En daarmee is hij medekoploper op de lijst van meest afwezige Statenleden van Nederland.

En als Baljeu al aanwezig is, zijn inhoudelijke bijdragen op één hand te tellen. Zo heeft hij één keer een motie ingediend, deed één keer mee met een amendement en ging één keer in debat. En het was pas juni 2021 toen hij zijn maidenspeech (eerste bijdrage) hield. Daarvoor zag hij er telkens vanaf. "Ik wens geen gebruik te maken van mijn spreektijd", zei hij bijvoorbeeld tijdens de begrotingsbehandeling van 2020.

Statenvergoeding van 60.000 euro

Ondertussen ontving het Statenlid wel een vergoeding van ongeveer 1.300 euro bruto per maand, exclusief onkostenvergoedingen. Tot en met december 2022 zeker zo'n 60.000 euro bij elkaar opgeteld. En daarbij ontvangt zijn partij ook nog jaarlijks 6.000 euro subsidie.

Bekijk hieronder de top 5 van afwezige Statenleden van maart 2019 tot en met december 2022. Tekst gaat onder de infographic verder.