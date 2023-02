Dit jaar al meer inbraken dan in heel 2022 in Den Oever, toch is politie nog niet bezorgd

Er is een opvallende stijging van het aantal inbraken in Den Oever. Terwijl vorig jaar rond deze tijd geen enkele inbraak is geweest, staat de teller alleen al voor dit jaar op vier. Over heel vorig jaar waren er slechts drie inbraken. Toch maakt de politie zich nog geen zorgen. "De aantallen zijn toch relatief laag en in de winter zijn sowieso vaker inbraken."

Vorige maand lag bij Den Oever de berm van de A7 bezaaid met muntjes. Ook lag er een kluis. Die bleek van iemand uit Den Oever waar kort ervoor was ingebroken. Wijkagent Sander Laan gaf toen al aan dat er 'in Den Oever afgelopen maand meerdere inbraken waren geweest'.

De inbraken vallen des te meer op, omdat de drie inbraken van vorig jaar aan het einde van het jaar waren: een in september en drie in december. De andere vier waren dus begin 2023. "Het is nog geen reden tot zorg", zegt politiewoordvoerder Nina Moers. "Uiteraard doen we wel altijd ons best om de wijk en omgeving zo veilig mogelijk te krijgen en houden."

Moers geeft aan dat in de winter vaker wordt ingebroken, al is de landelijke trend wel dat het aantal woninginbraken afneemt. "De betere beveiliging van huizen draagt daaraan bij. In de wintermaanden, als het langer donker is, zien we ieder jaar een toename van het aantal inbraken." Voor de inbraken in Den Oever zijn overigens nog geen daders in beeld.

Onrust in Den Oever

In het dorp houdt het de inwoners flink bezig. Er wordt veel over gepraat, men vraagt zich bijvoorbeeld af waarom juist deze dorpsgenoten nu slachtoffer zijn geworden van een inbraak. NH Nieuws weet dat het in elk geval een aantal Oevenaren met een eigen onderneming is overkomen.