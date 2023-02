Getuigen komen met vergelijkbaar signalement: mogelijk link tussen explosies Venserpolder?

Getuigen van de explosies begin deze week in Venserpolder (Zuidoost) hebben op beide locaties een man met vergelijkbaar signalement gezien. Ze omschrijven een man met een normaal postuur, een zwarte gewatteerde jas met een witte streep over de arm. Ook draagt hij een zwarte broek met zo'n zelfde witte streep aan de zijkant.

In de nacht van 5 op 6 februari is bij woningen aan de Anna Blamansingel een explosief tot ontploffing gekomen. Een paar minuten later klinkt een soortgelijke ontploffing aan de Alexander Dumaslaan. Bij de explosies raakt niemand gewond, wel is op beide locaties schade aan het gebouw ontstaan.

Kleding met witte strepen

Meerdere getuigen hebben op beide locaties twee mannen gezien. Een van hen zat op de scooter, van hem ontbreekt een signalement. De andere man wordt omschreven als iemand met een normaal postuur, met zwarte kleding met witte strepen en zwarte schoenen. De politie noemt het 'opvallend' dat op beide locaties een overeenkomstig signalement wordt gegeven.

Inwoners van Venserpolder reageren geschokt na de twee explosies in de wijk. "Ik werd wakker door het geluid van een brommertje. Toen hij bij de brug was kwam de knal daar al snel achteraan. Het hele gebouw sidderde, het was een enorme knal", vertelt een van de bewoners van Anna Blamansingel afgelopen maandag aan AT5.

De politie vraagt meer getuigen zich te melden.

Bekijk hier de reacties na de explosies in de wijk: