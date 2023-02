Windmolenpark voor Zandvoortse kust zo goed als klaar: ‘Eerste seizoen met hekwerk in zee'

Meer dan honderd windmolens met een hoogte van 251 meter staan inmiddels voor de kust van Zandvoort. De angst dat dit een zware aanslag zou zijn op het uitzicht was groot toen een aantal jaar geleden de plannen werden gepresenteerd. Het resulteerde in veel protest, maar de plannen werden doorgezet. Nu de laatste turbines worden neergezet ziet Zandvoort hoe de horizon er voortaan gaat uitzien.

Windmolens voor ondergaande zon in Zandvoort - NH Nieuws

Nieuwe horizon Huig Molenaar is al lange tijd het gezicht van de protesten. Met pijn in het hart kijkt de ras-Zantvoorter dan ook naar 'zijn' nieuwe horizon. Als klein jongetje liep hij al over het strand en was de zee ongerept. Nu ziet hij, met name in de avond, lampjes op zee. "Het is vervuiling. In de ruimste zin van het woord." "Inmiddels heb ik het actievoeren opgegeven, het is een gelopen race. Ik ben 74 en vind het wel prima zo. Voor mijn kleinkinderen en hun kinderen vind ik het jammer, maar ik merk ook dat er een acceptatie vormt. Ik kan in ieder geval met trots zeggen dat ik alles heb geprobeerd om het tegen te houden."

Ook de zoons van Huig Molenaar, Huig junior en Bram, beiden opgegroeid op het strand in de strandtent van vader zijn erg teleurgesteld over de nieuwe horizon. "Het was een natuurgebied, nu is het een industriegebied", verzucht Huig junior. "Het is echt raar om de zon te zien ondergaan achter een hekwerk." Zijn broer Bram beaamt dit. Het was behoorlijk slikken voor hem toen hem duidelijk werd hoe zijn uitzicht voortaan zal zijn. Bram Molenaar over de voltooiing van het windmolenpark voor de Zandvoortse kust:

Windmolens Zandvoort - NH Nieuws / Floris Roubos

De familie Molenaar is lang niet de enige die heeft gestreden tegen de komst van het park. Ook Albert Korper van Bewonersplatform Leefbare Kust heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. Over het park is hij dan ook niet te spreken: "Ik ben niet anti-windmolen, maar wel anti-locatie. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen het park een stuk verder te bouwen. Het toont nu heel erg dichtbij. Het is gewoon lelijk." Het windmolenpark in een infographic. De tekst gaat hieronder verder:

Zo ziet het windmolenpark eruit - NH Nieuws

Draagvlak windmolens op zee NH Media heeft in samenwerking met Kieskompas onderzocht hoe de inwoners van Noord-Holland staan tegenover nog meer windmolens op zee. Ruim 60 procent blijkt géén probleem te hebben met de komst van meer windmolenparken. Huig Molenaar zet bij de uitslagen van het onderzoek een kanttekening: "Dit zijn geen Zantvoorters. Hier is 95 procent tegen meer windmolens op zee. Dat durf ik wel te zeggen." Effect op toerisme Een Zandvoorter die wél bij die 60 procent hoort die niet tegen meer windmolenparken is, is Peter Tromp van ondernemersvereniging Zandvoort. Hij geeft aan dat hij en zijn collega's zich niet druk maken. Volgens hem komt het toerisme het aankomende seizoen ook niet in gevaar. Dat de toeristen het molenpark lelijk zouden vinden, valt volgens Tromp wel mee: "Ik heb een kaaswinkel en de eerste Duitse toerist die iets op de windmolens aan te merken heeft moet nog komen. Daarnaast is het vanaf de boulevard amper te zien."

"Al met al moet er ook gewoon wat gebeuren. Ik maak me zorgen over de wereld waarin we leven. Ik ben 70, mijn generatie zit het nog wel uit. Over mijn kleinkinderen maak ik me echt zorgen. Windmolens zijn niet genoeg!" Zowel demonstranten Huig Molenaar als Albert Korper zijn het daarmee eens. Ook zij geven aan dat er een verandering nodig is als het gaat om energiewinning. Maar een windmolenpark op zee dat vanaf de kust zichtbaar is, hadden zij er liever nooit zien komen.

Stand van NH Dit artikel maakt onderdeel uit van ons onderzoeksproject 'Stand van NH'. Hiervoor heeft NH Nieuws onderzoek laten doen door Kieskompas naar onderwerpen die inwoners van Noord-Holland het meest belangrijk vinden. Rondom de vier onderwerpen die het meest genoemd zijn in het onderzoek (wooncrisis, betaalbaarheid van het levensonderhoud, gezondheidszorg en natuur) organiseren wij themaweken waarin we uitgebreid op de onderwerpen ingaan. Voor uitleg over de verantwoording van het onderzoek kunt u hier terecht.