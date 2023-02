Alkmaarse motorclub komt met Utrechtse moskee in actie voor hulp Turkije in HAL 25

De zware aardbevingen in Turkije en Syrië eiste het leven van meer dan 10.000 mensen en laat een grote ravage achter in het getroffen gebied. Hulp komt niet alleen vanuit de Turkse en Syrische gemeenschap, ook Tonny van de Ven (38) uit Heiloo is samen met zijn motorclub een inzamelingsactie begonnen, bij HAL 25 in Alkmaar. "Beelden van mensen die uit het puin worden getrokken, raken ons enorm. We moeten nu iets doen en hebben geen tijd te verliezen."

NH Nieuws / Google Maps

Een zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije, vlak bij de grens van Syrië, liet in de nacht van zondag op maandag talloze gebouwen instorten, met duizenden doden en gewonden tot gevolg. In de dagen erna vonden ook nog krachtige naschokken plaats. Nog steeds worden mensen uit het puin getrokken en op verschillende plaatsen in het gebied komt de hulp maar moeilijk op gang. Mannen met een missie Nadat vorig jaar de oorlog met Rusland uitbrak, kwam de Alkmaarse motorclub ook in actie voor Oekraïense slachtoffers. Dat deden ze met het opzetten van inzamelingspunten bij Hal25 in Alkmaar en in Egmond aan Zee. "Zolang die oorlog duurt, blijven we onze hulp aanbieden. We gaan het nu ook net zo groots aanpakken als vorig jaar", reageert Tonny. Lees hier het verhaal terug over hoe deze vriendengroep vorig jaar alles op alles zette om hun drie maten in Kiev te helpen:

Ook voor deze hulpactie zochten de mannen weer contact met de organisatie van HAL 25. "Daar werd het idee meteen omarmd", zegt Tonny. "Hulpgoederen, zoals kleding, dekens en luiers kunnen aanstaande maandag en dinsdag tussen twaalf en vijf uur 's middags worden gebracht." Of het inzamelingspunt voor langere tijd openblijft, is afhankelijk van de drukte. "Er lijkt hier minder aandacht voor te zijn dan toen met de oorlog in Oekraïne", meent Tonny. "Dat moet eigenlijk niet kunnen, man." Van Alkmaar naar Turkije Om alle spullen ook in het getroffen gebied te krijgen, is de hulp ingeschakeld van een moskee in Utrecht. Ook daar zijn vrijwilligers druk bezig met een grote inzamelingsactie. "Zij hebben de juiste contacten en zorgen ook voor het transport naar Turkije en Syrië." De Heilooër overweegt zelfs af te reizen naar het rampgebied. "Ik wil gewoon dat die spullen echt goed terechtkomen. Ze kunnen alle hulp vast goed gebruiken, misschien kan ik daar ook iets voor hen betekenen."