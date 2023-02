Haarlem nl Ons Dorp: Haarlemse arts tekende hele dagboeken voor zijn kinderen

Maartje Melchior komt uit een bijzonder gezin. Haar vader was een bekende gynaecoloog in Haarlem en had vele passies. Hij voer mee als scheepsarts tijdens de eerste walvisvaartexpeditie aan boord van de Willem Barentsz in 1946, filmde en werd bekend door zijn reisverslagen. Als auteur en tekenaar maakte hij in de jaren 30 al hele dagboeken voor zijn vier kinderen.

Daarnaast filmt hij hun gezinsleven in Haarlem. "Je had muziekgezinnen en tekengezinnen en wij waren een echt tekengezin", vertelt Maartje. Ze herinnert zich goed hoe ze in de oorlog in het geheim tekenles krijgt, ver uit het zicht van de bezetter, bovenin de Grote Kerk. Het bezoek in 1936 van het verloofde paar Juliana en Bernhard aan Haarlem, de intocht van de Canadezen in 1945 en het bijzondere gezinsleven zijn allemaal door haar vader vastgelegd.