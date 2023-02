Kunstenaars brengen een bonte ode aan ons kwetsbare landschap

In het Provinciehuis in Haarlem is op dit moment de interessante tentoonstelling 'Ode aan het landschap' te zien. Een aantal kunstenaars toont hun liefde voor het landschap door middel van foto's, schilderijen of installaties. Maar ze proberen ons ook met andere ogen naar het landschap om ons heen te laten kijken en zo onze kwetsbare leefomgeving meer te gaan waarderen.

Fotograaf Pieter de Vries en zijn luchtfoto's van de Wadden - NH Nieuws

"Hier loopt een geul en dan zie je daar de groene monding vol met algen, prachtig toch!", de Texelse fotograaf Pieter de Vries vertelt enthousiast over zijn liefde voor het Waddengebied. Hij fotografeerde de Wadden, die zich uitstrekken van de Razende Bol bij Texel tot de Deense eilanden, vanuit een vliegtuig. Zo maakte hij foto's die je bijna abstracte kunstwerken zou kunnen noemen. "De natuur maakt de kunst, maar weet niet dat het dat doet. Ik zie het en leg het als kunstenaar weer vast in mijn foto's", legt Pieter uit. De Wadden zijn een goed voorbeeld van een kwetsbaar landschap dat te zien is op de tentoonstelling. "We zijn ons er waarschijnlijk niet altijd bewust van dat het landschap vaak het kind van de rekening is. Met wat we in dit volgepropte landje allemaal willen, met klimaattransitie en de stikstofcrisis en noem maar op. Er is heel veel aan de hand", aldus curator van de tentoonstelling Ellen Kraus. "Dat landschap kan ons juist heel veel brengen. Met deze tentoonstelling laten we zien wat kunstenaars daar over te vertellen hebben." De beroemde ontwerpster Claudy Jongstra maakte een enorm wandkleed van wol met honderden symmetrische vakjes in verschillende tinten geel en bruin. "Claudy toont ons het verkavelde Nederlandse landschap dat soms wat eentonig is", vertelt curator Kraus. "Ze houdt ons een spiegel voor en stimuleert ons om wat meer aandacht te hebben voor bodem en diversiteit." Tekst gaat door onder de foto.

Ellen Kraus bij het wandkleed van Claudy Jongstra

Kunstenares Merel Karhof werd geboren in Edam en houdt van het Noord-Hollandse polderlandschap met zijn molens. Ze bouwde zelf een windmolen die wollen sjaals kan breien. "Als het flink waait, dan kan molen wel drie meter sjaal breien op een dag", lacht Merel. De molen heeft ze zelf gebouwd. Het brei mechanisme komt uit een oude breimachine van rond 1900. "Tijdens mijn studie aan the Royal College of Art raakte ik vreemd genoeg gefascineerd door de wind. Als Nederlandse ging ik in Engeland wat met de wind doen", vertelt Merel. "Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in een windmolen in het Zaanse landschap. Dat is een klein huisje met daarop een hele grote Amerikaanse windmolen. Geïnspireerd daarop heb ik mijn molentje gemaakt." Met de molen toont Merel de kijker het belang van duurzaamheid in het verleden en het heden. Tekst gaat door onder de foto.

Breimolen van Merol Karhof - Foto: Kenneth Stamp

De tentoonstelling Ode aan het Landschap in het Provinciehuis in Haarlem is nog te zien tot en met 31 maart 2023. De tentoonstelling is vrij toegankelijk op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.