Dozen stapelen voor Turkije: acties komen in de IJmond op stoom

Ook in de IJmond zijn de hulpacties voor Turkije goed op gang gekomen. Mensen brengen massaal kleding en dekens naar de inzamelpunten. Het gebouw van de Alevitische Vereniging in Beverwijk was te klein om alle goederen op te slaan.

Dus werden de dozen meteen buiten op de stoep opgestapeld. Dat was wel zo handig, want gisteravond nog kwamen twee vrachtauto's ze ophalen."Ze gaan rechtstreeks naar het aardbevingsgebied", zegt Dilara, één van de initiatiefnemers. 'Hartverwarmend' noemt ze de bereidwilligheid van de Turkse gemeenschap in Beverwijk. "Als we elkaar nodig hebben, dan zijn we er voor elkaar."