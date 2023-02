Zoektocht naar nieuwe vrijwilligers: "Mijn moeder sprak de taal niet"

Vrijwilligerswerk is van levensbelang en vrijwilligers vormen het cement van de samenleving. Maar zie ze maar eens te vinden. Medewerkers van vrijwilligersorganisaties uit Haarlem en Bloemendaal kwamen dinsdagavond bijeen om te praten over de toekomst van het vrijwilligerswerk in de regio. Een zoektocht naar nieuwe helden.

Van Loenen: "Het vrijwilligerswerk is zo belangrijk. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving". Gamri: "Toen wij net naar Nederland kwamen, sprak mijn moeder de taal niet. Een vrijwilliger kwam een paar keer per week bij ons thuis om haar te leren lezen en schrijven. Dat was zo belangrijk voor ons gezin."

De bijeenkomst 'Vrijwillige inzet: Van Hier en Van Nu' in De Koepel in Haarlem werd geopend door de Bloemendaalse wethouder Attiya Gamri en haar Haarlemse collega Diana van Loenen. Beiden legden het belang van vrijwilligers voor de samenleving uit.

De grote uitdaging ligt volgens Wegman in het aantrekken van jongeren. "We kunnen nu nog een beroep doen op de generatie zestigers, maar in de toekomst moeten we het echt hebben van jongere vrijwilligers. Die moet je op een andere manier zien te bereiken, bijvoorbeeld via Instagram."

In Haarlem trekken het Vrijwilligerscentrum Haarlem en omstreken en burenhulporganisatie BUUV tegewoordig samen op als VWC-BUUV. Een logische samenwerking, vindt directeur Linda Wegman. "Wij willen ervoor zorgen dat iedereen in Haarlem en Bloemendaal die wil helpen, weet waar ze terecht kunnen. BUUV is echt gericht op kleine, vrijblijvende klusjes. Het Vrijwilligerscentrum is meer voor het 'klassieke' vrijwilligerswerk."

Uit cijfers van het landelijke vrijwilligersplatform NLvoorelkaar blijkt dat Nederland in de Europese Top 5 staat qua vrijwilligerswerk. Bijna veertig procent van de inwoners steekt op vrijwillige basis de handen uit de mouwen. Maar toch is er volgens directeur Jeroen de Punder een probleem: "De concurrentie tussen verschillende organisaties die leunen op vrijwilligers is moordend. Het aantal vrijwilligers neemt toe, maar het aantal hulpvragen stijgt sneller. Het tekort is nijpender dan ooit."

Marjon (45) uit Haarlem is sinds 2019 vrijwilliger bij BUUV. Ze verzorgt een deel van de website èn brengt hulpvragen en -aanbieders bij elkaar: "BUUV is er voor iedereen. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat kleine klusjes aan de woning worden geregeld. Het is mooi om te zien hoe dat gaat. Er ontstaan zelfs vriendschappen door."

Marjon is wekelijks zes uur actief voor BUUV. "Ik doe dat met heel veel liefde en plezier. Ik heb een bewegingsstoornis, waardoor het me wel veel energie kost. Maar het fijne van BUUV is dat ze daar heel goed rekening mee houden. Voor mij is dit echt een win-win situatie."

"Het mooie aan het bij elkaar brengen van een hulpvraag en een hulpaanbieder zijn de reacties die je soms krijgt. Laatst vroeg een dame om hulp. Haar buitenlamp was stuk. Die werd door een BUUV-vrijwilliger gerepareerd en de dame liet later weten dat ze het erg gezellig had gevonden. Maar het werk is soms ook best moeilijk: je hoort best vaak verdrietige verhalen. Aan de andere kant: als je dan kunt helpen, is dat ook heel dankbaar."

Marjon hoopt dat meer vrijwilligers BUUV weten te vinden: "Ben je in de gelegenheid om af en toe iemand in de buurt - of aan de andere kant van de stad - te helpen, of heb je zelf hulp nodig: we staan voor je klaar. Iedereen is welkom bij BUUV."