Politie zoekt Brit (37) die agent honderden meters meesleurde met auto

De politie is op zoek naar de man die op 27 januari met zijn auto een agent honderden meters meesleurde. Dat gebeurde toen de politie hem in Zaandam wilde oppakken voor identiteitsfraude. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag op de agent.

De agent werd de bewuste avond in zijn gezicht geslagen én met een snelheid van 70 kilometer per uur ruim 300 meter meegesleurd.

Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan de zaak. "Weet iemand waar de Britse Jaimy Patrick Bailey is?", vraagt presentatrice Anniko van Santen. Het is een 37-jarige man uit Groot-Brittannië. Eerder gaf hij de valse naam Jamie Francis Vaughan op. Het zou volgens de politie kunnen dat hij meer valse namen gebruikt of iets aan zijn uiterlijk heeft veranderd.

De man werd op 24 januari al eens aangehouden, toen nadat hij betrapt was op rijden onder invloed. Hij liet een paspoort zien, maar na onderzoek ontdekte de politie dat dat een nagemaakt exemplaar was. Omdat de verdachte toen al naar huis was gestuurd, kon de politie hem op dat moment niet in de boeien slaan.

Op vrijdagavond 27 januari zien agenten de man weer rijden. Ze verzoeken hem te stoppen en dat doet hij. " De agenten deelden de man mee dat hij werd aangehouden in verband met gebruikmaking van een vervalst paspoort", schrijft de politie op haar website.

