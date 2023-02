Taxichauffeurs stormen hoofdkantoor Uber binnen: "Het zijn een stelletje oplichters"

Een grote groep Amsterdamse taxichauffeurs blijft op ramkoers liggen met het Amerikaanse taxi-bedrijf Uber. Ze eisen of echt als zelfstandige te worden behandeld, met dito vergoedingen, of in dienst te worden genomen.

Vakbond FNV organiseerde vandaag de actie die begon op het NDSM-terrein en eindigde voor het hoofdkantoor van Uber aan de mr. Treublaan. Daar wilde de actievoerders het eisenpakket aan de directie overhandigen, maar die lieten zich niet zien.



Een groep chauffeurs liep daarop, scanderend 'oplichters! oplichters!', het pand binnen. De politie sommeerde de FNV op te treden en al snel dropen de taxichauffeurs weer af.



Ook in Nederland heeft de rechter geoordeeld dat Uber-chauffeurs eigenlijk als werknemers gezien moeten worden voor wie de CAO geldt. Het hoger beroep in die zaak loopt nog en dus hoeft Uber zich nog niet aan de uitspraak te houden.

De FNV vindt echter dat Uber zich moet gaan opstellen als een goed werkgever. De vakbond wil ook dat chauffeurs niet meer zomaar van de app kunnen worden gegooid. "We eisen ook meer transparantie in de data, een normaal telefoonnummer om Uber te bereiken en ook echte inspraak. Eigenlijk allemaal dingen die een normaal zichzelf respecterend bedrijf zijn werknemers zou moeten gunnen", zegt Amrit Sewgobind van de FNV.



Uber reageert in een persbericht dat de chauffeurs het afgelopen jaar 35 procent meer zijn gaan verdienen en dat 94 procent van hun chauffeurs niet in loondienst wilt.