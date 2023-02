Ziekenhuispersoneel loopt protestmars voor betere cao: "Tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid"

De frustratie zit hoog bij het ziekenhuispersoneel nu de onderhandelingen tussen de vakbonden en de ziekenhuizen voor de zoveelste keer zijn stukgelopen. De werkgevers bieden opgeteld 13 procent loonsverhoging over een periode van twee jaar. Dat bod werd tot ontsteltenis van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) afgewezen. De bonden stellen echter dat er helemaal geen sprake is van een bod.

Volgens Tanneke Goverse, die operatieassistent is bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, pikt het personeel het niet langer. "We worden er zo langzamerhand wel moedeloos van. We hebben recht op een salarisverbetering, zeker met de inflatie waar we mee te maken hebben. We lopen nu al 5 tot 9 procent achter. En dan gaat het vooral om de 'handen aan het bed'. Dat gat wordt alleen maar groter."

"Bij de konijnen af"

Het grootste strijdpunt is volgens Goverse de vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst. Bij deze dienst kun je opgeroepen worden bij nood. Mocht Goverse opgeroepen worden dan moet ze binnen een half uur op de OK staan. "Ik krijg 17 euro voor twaalf uur en dan moet ik zelf de tank nog volgooien. Ik ben HBO geschoold en een professional, geen vrijwilliger. Het is bij de konijnen af."

Het gevolg is dat veel medewerkers besluiten om zzp-er te worden of zich om te laten scholen. Ze heeft er zelf ook weleens aan gedacht. "Dan heb je in ieder geval grip op je eigen rooster. Het is jammer want de jeugd rent ook weg. Het is niet meer aantrekkelijk om in de zorg te werken. Er vallen nu al gaten in het rooster en de vergrijzing neemt alleen maar toe dus dat probleem wordt alleen maar groter."

Blokkeren

En dus is het nu tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Personeel wordt opgeroepen om maandag om 16.00 uur met spandoeken van het ziekenhuis naar de rotonde te lopen en vooral veel lawaai te maken. Het idee is om de rotonde voor korte tijd te blokkeren. "We hebben keurig bij de gemeente een vergunning aangevraagd", aldus Goverse. NH Nieuws is erbij en doet verslag van de protestmars.

Goverse benadrukt dat het een actie buiten werktijd is. Het ziekenhuis wordt voorlopig nog niet platgelegd. "We hopen dat veel collega's meelopen, maar dat komt waarschijnlijk wel goed. Vier jaar geleden waren veel collega's nog voorzichtig, nu zijn ze echt boos. De actiebereidheid is nog nooit zo hoog geweest."