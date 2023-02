Tinyforest in Zaandam na zeven jaar niet meer zo klein: "Ik ben heel trots op dit bos"

In Zaandam staat het eerste Tinyforest van Europa en volgens wetenschappers van de universiteit in Wageningen (WUR) doet het bosje het erg goed. In Nederland staan inmiddels 300 van dit soort bosjes en n a onderzoek blijkt vooral het bosje in Zaandam te zorgen voor een zeer rijke biodiversiteit en slaat het veel CO2 op. Daan Bleichrodt stond aan het begin van de bosjes in Nederland en heeft nu een boek geschreven hoe je zelf een Tinyforest in je tuin kan maken.

Al in 2020 bleek dat het bos 640 kilo CO2 had opgezogen "Dat is te vergelijken met 3000 kilometer in een gewone personenauto rijden", zegt Daan Bleichrodt van het Instituut voor natuureducatie. Hij heeft aangestuurd op het bos in Zaandam.

Wat volgens de onderzoekers vooral bijzonder was dat er heel veel insecten in het bosje zaten "En dat is weer een kriebelend buffet voor vogels en zo". Het bos in Zaandam blijft toch een speciaal plekje voor hem houden. "Ik ben heel trots op dit bos, het voelt nog steeds als mijn bos".

Loes van Houten (17) en haar oude klasgenoot Indi Bakkum (17) kunnen, met moeite, het boompje vinden dat ze zeven jaar geleden geplant hebben. "Ik had graag mijn naam er op willen zetten, maar dat is hem niet geworden", zegt Indi. Omdat de bomen dicht op elkaar zijn geplant groeien ze extra snel. Loes loopt er bijna elke dag langs en vindt het bos erg mooi geworden.