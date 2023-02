Amsterdamse marktkooplieden Plein '40-'45 boos op handhavers: "Het is treitergedrag"

De marktkooplieden op Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuw-West zijn boos over hoe de gemeente en handhavers met hen omgaan. Zo zouden handhavers bijvoorbeeld de enige uitgang van de markt hebben geblokkeerd en kregen ondernemers die vervolgens via het fietspad vertrokken een boete."Je voelt je machteloos", vertelt een marktkoopman over de situatie.

Er zijn een hoop problemen op dit moment op de markt. Zo zorgt de enige in- en uitgang op het plein vaak voor chaos onder marktkooplieden. "De ingang is veel te klein voor mijn bus", vertelt kaasboer Hakim. Dus moet Hakim een stukje over het fietspad, maar dát is weer verboden. Hierdoor heeft hij al meer dan tien boetes gekregen, wat in totaal neerkomt op 900 euro. Hakim is niet de enige, meerdere marktkooplieden laten aan AT5 weten dat ze direct een boete krijgen als ze een klein stukje over het fietspad gaan. "We worden gepest", vertelt Hakim.

'Intimiderend overheidsgedrag'

De ombudsman heeft een brief geschreven aan de gemeente, waarin staat dat er sprake is van 'intimiderend overheidsgedrag'. Een van de voorbeelden die hij beschrijft, is een incident waarbij handhavers de enige uitgang van de markt blokkeren. De marktkooplieden die vervolgens via het fietspad vertrekken, krijgen een boete. Ondernemer Abdeslam was er die ochtend bij. "Het is echt treitergedrag", vertelt hij. "En ze komen juist op het moment dat je gaat inpakken en weggaat. Het is echt zonde", vervolgt hij.

Ongewenst

Mohammed Ismail snapt dat de handhavers boetes uitdelen, maar vindt dat de gemeente en handhavers beter met elkaar moeten gaan communiceren om dit soort situaties te voorkomen. Een woordvoerder van de gemeente erkent de problemen en noemt de situatie ongewenst. Er komen gesprekken met de marktkooplieden en er komt op drukke dagen een verkeersregelaar te staan bij de in- en uitgang van de markt.

D66 en JA21 willen vandaag een debat met wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) over de manier waarop de gemeente met marktkooplui op Plein '40-'45 omgaat. Het is nog niet duidelijk of het debat daadwerkelijk plaatsvindt, dat wordt vanmiddag aan het begin van de vergadering in de Stopera besloten.