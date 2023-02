'Groep van vijf personen slaat man (27) in elkaar op Haarlemmerplein'

Een 27-jarige man is vorige week zaterdag door een groep van vijf mannen zwaar mishandeld op het Haarlemmerplein. De man vertelt dat aan Het Parool .

Dat bleek wel het geval te zijn. "Voor ik het wist, was ik omsingeld en kwamen er van alle kanten vuisten en trappen op me af", schreef Sewrachan vorige week zaterdag al op Instagram.

De man, Gerold Sewrachan, fietste samen met zijn vriendin op een zebrapad af, de groep mannen stak op dat moment over. Eén van hen bleef stilstaan om Sewrachan op te wachten. “Ik dacht: dit is gewoon een stomme verkeersinteractie. Ik realiseerde me totaal niet dat dit gewelddadig kon worden”, zegt hij in de krant.

"Ik werd naar de grond getrokken, in mijn ribben en tegen mijn hoofd getrapt en uitgescholden met niets anders dan k*nk*rn*g*r", aldus Sewrachan.

Omdat het onderzoek naar het incident nog loopt, kan de politie niet aan Het Parool bevestigen of er sprake was van racistisch geweld. Wel laat een woordvoerder weten dit "sterk mee te nemen in het onderzoek." Meerdere getuigen hebben inmiddels verklaringen afgelegd.

'Chaos'

Een medewerker van The Breakfast Club, die het van een paar meter afstand zag gebeuren, zegt tegen de krant dat de man aan zijn dreads werd getrokken en tegen langsrijdende auto's werd gegooid. Een andere getuige vertelt dat er 'chaos' ontstond op straat: "Auto's toeterden."

Uiteindelijk werd Sewrachan door zijn vriendin en omstanders van de weg gedragen. Het Parool schrijft dat de mannen daarna nog naar andere mensen zouden hebben uitgehaald.

“Het was niet verrassend", zegt Sewrachan. "Ik weet dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Maar dit was niet tijdens een avondje stappen, niet in een bar. Het gebeurde terwijl ik ergens naartoe fietste, op het focking zebrapad. Een bittere realitycheck.”