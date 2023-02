Hoornse Mustafa verloor drie familieleden bij ramp Turkije: "We zijn in shock"

De vlag bij de Turkse moskee aan de Vredehofstraat in Hoorn hangt halfstok. Binnen staat het Turkse nieuws aan en zit men aan de televisie gekluisterd. "De helft van de Turkse gemeenschap in Hoorn, komt uit het getroffen rampgebied bij de stad Gaziantep", weet bestuurslid Mustafa Karatas. Hij verloor drie familieleden door de aardbeving.

Gisteren lijkt een boze droom, als hij opstaat en op zijn telefoon het slechte nieuws leest. "Ik heb direct contact gezocht met mijn familie, via WhatsApp vooral. Mijn familie was in shock, ze waren sprakeloos. Een familielid lag onder het puin."

Vandaag volgt de noodlottige boodschap van zijn schoonfamilie. "Vader, moeder en een baby van 8 maanden zijn overleden. Alleen het kindje van drie jaar hebben ze kunnen redden." Mustafa kan het nog nauwelijks bevatten. "Hij probeerde zijn gezin te beschermen toen het instortte, als een menselijk schild."

In shock

De shock in de Turkse gemeenschap in Hoorn is enorm. Zowel de Nederlandse als Turkse vlag hangen bij de moskee in Hoorn al halfstok. Ook is de moskee zeven dagen in rouw. "Iedereen probeert elkaar nu massaal te helpen. We proberen het nieuws op de voet te volgen. We zijn dan ook blij als er weer mensen onder het puin zijn gevonden."

Niet iedereen kan contact krijgen met familie in Turkije. Sommige zijn naar de moskee gekomen en vinden steun bij elkaar. Anderen blijven juist thuis, zegt Mustafa. "Hoopvol wachtend op een telefoontje van een familielid."

Mustafa heeft zelf ook een huis in Gaziantep. Dat staat - zover hij weet - nog overeind. "Ik heb er vandaag contact over gehad, maar wat de precieze staat is, konden ze nog niet zeggen."

Gisteren is er op eigen initiatief door betrokken moskeegangers al kleding gebracht. "We zijn nog in overleg hoe we verder steun kunnen bieden en hiermee omgaan. Veel kunnen we nu niet betekenen op 4.000 kilometer afstand."