Halsema wil ondanks uitspraak rechter door met online gebiedsverbod

Burgemeester Dijksma van Utrecht werd door de rechter teruggefloten, maar volgens Halsema zit het Amsterdamse online gebiedsverbod anders in elkaar. In Utrecht werd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gebruikt en Halsema wil de Gemeentewet gebruiken, zo schrijft ze vandaag in een brief aan de gemeenteraad.

Geen antwoord

"De overwegingen van de rechtbank ten aanzien van het Utrechts onlineverbod geven geen antwoord op de vraag of de Gemeentewet kan worden ingezet om online aangejaagde openbare orde verstoringen te voorkomen", schrijft ze. "Amsterdam gaat dan ook door op de ingeslagen weg en zal bij een toekomstige casus bepalen of die geschikt is voor het uitlokken van een nieuw proefproces om zo meer juridische duidelijkheid te verkrijgen."

Ze schrijft dat het niet de bedoeling is om de vrijheid van meningsuiting op ongeoorloofde wijze in te perken. "Zowel de vrijheid van meningsuiting als het demonstratierecht zijn in Amsterdam zoals u weet een groot goed. Ook is van belang om nogmaals te vermelden dat ook een dergelijke Amsterdamse invulling van het online gebiedsverbod het risico in zich heeft dat de gemeente door een rechter wordt teruggefloten."

Preventief optreden

Samen met de burgemeesters van 40 gemeenten (waaronder Rotterdam, Den Haag en Utrecht) heeft Halsema de landelijke wetgever gevraagd om met wetgeving te komen, zodat burgemeesters preventief kunnen optreden tegen online oproepen tot geweld. Ze hoopt dat de Amsterdamse proef tot meer juridische duidelijkheid leidt, 'opdat de landelijke wetgever zich eerder geroepen zal voelen om de wet aan te passen om zo een expliciete grondslag te creëren.'

Halsema schrijft tot slot dat ze de gemeenteraad informeert als er een zaak gevonden is om het online gebiedsverbod op te leggen.