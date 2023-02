Noord-Hollandse tennissers Brouwer en De Jong krijgen wildcard voor ATP Rotterdam

Goed nieuws voor Gijs Brouwer (Venhuizen) en Jesper de Jong (Hoofddorp). De tennissers hebben een wildcard gekregen voor het de kwalificatie van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam. De kwalificatie is op 11 en 12 februari.

De 26-jarige Brouwer zal voor het eerst meedoen aan de kwalificatie. De nummer 158 van de wereldranglijst haalde vorig jaar nog de tweede ronde van de US Open. Hij verloor vorige maand nog in de kwalificatie voor de Australian Open. De Jong kwam wel al vaker in actie op het ATP-toernooi in Rotterdam. Op het challengertoernooi in Tigres verloor de 22-jarige tennisser vorige maand de finale.

Amstelvener Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor (Nieuw-Vennep) doen al mee aan het hoofdtoernooi. De finale van het toernooi is op 19 februari.

