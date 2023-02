15.000 euro tipgeld voor duidelijkheid rond mountainbike-ongeluk in Amsterdamse Bos

Het Openbaar Ministerie looft een bedrag van 15.000 euro uit voor wie meer duidelijkheid kan geven over het fietsongeluk van Frits van de Voort in het Amsterdamse Bos in 2020. De toen 61-jarige Van de Voort raakte volledig verlamd nadat hij met zijn mountainbike over een balk viel. Na tweeënhalf jaar revalidatie zonder uitzicht op verbetering koos de man uiteindelijk voor euthanasie. De politie denkt dat de balk mogelijk met opzet is neergelegd.

Op 29 mei 2020 fietste Van de Voort rondjes op het Hazeheuvelpad in het bos toen hij tijdens zijn tweede rondje tegen een dwarsliggende boomstam op het pad aan fietste. Door de botsing werd Van de Voort gelanceerd van zijn fiets en hij brak onder andere verschillende nekwervels. Hij liep daarnaast een dwarslaesie op, maar had ondanks dat veel zenuwpijn.

Volgens de familie van Van de Voort leek het erop dat de stam bewust was neergelegd op het pad. "Ongeveer tien minuten voor het ongeval heeft hij hetzelfde rondje gefietst en toen lag de boomstronk er nog niet", vertelde zijn zoon Fabian in juni 2020 tegen AT5. "'Dus het is in een periode van tien tot twaalf minuten geplaatst."

De politie heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan in en rond het Amsterdamse Bos om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd. De beloning van 15.000 euro is voor de tip die opheldering geeft over de val van Van de Voort. In Opsporing Verzocht wordt vanavond gesproken met zijn weduwe en worden de laatste aanknopingspunten van het onderzoek bekendgemaakt.