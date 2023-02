Huizer Turkse moskee verliest oud-imam door aarbeving, allemaal in actie voor slachtoffers

De gebrachte spullen stapelen zich op voor de deur van de Turkse moskee in Huizen. Hoewel het verdriet van de moskeegangers nog vers is, is de wil om de handen uit de mouwen te steken misschien nog wel groter. Binnen worden alle gedoneerde spullen gesorteerd en op de karavaan richting het rampgebied verstuurd. "Nu pakken we door", zo klinkt het in het gebedshuis.

"De eerste dag durfde ik niet eens de televisie aan te zetten. De beelden waren te heftig", zo vertelt Mehmet Halici, voorzitter van de Turkse moskee in Huizen, terwijl hij zich door de drukte begeeft. "Maar nu is de knop omgeslagen en pakken we door." En dat is te merken.

Zowel binnen als buiten de kleine, knusse moskee staan stapels met spullen die zijn gebracht. En deze stapel blijft maar groeien, want uit de heel Huizen en daarbuiten komen mensen al de hele dag hulpgoederen en andere bruikbare spullen brengen. Een klaar-over moet er zelfs aan te pas komen om het verkeer op de smalle parkeerplaats te regelen.

Binnen worden alle bruikbare spullen eruit gehaald, gesorteerd en in dozen gestopt. "Vanuit Turkije kregen we door wat er vooral nodig was, zoals kleding en babyvoeding. De eerste vrachtwagen is eerder vandaag vertrokken." Buiten staat de tweede volle vrachtwagen alweer te ronken. "En dit is niet de laatste. Ze vertrekken naar het verzamelpunt in Almere", legt Halici uit. Daarna vertrekt een karavaan aan hulpgoederen naar het rampgebied. "Over twee dagen moeten ze er ongeveer zijn."

Verdriet

Hoewel de moskeegangers allemaal de schouders eronder zetten is er ook verdriet. Iedere moskeeganger kent wel iemand uit het gebied. "Je bent altijd bang als de telefoon gaat", vertelt Halici. Op zijn telefoon laat hij een kennis zien die is omgekomen tijdens de aardbeving. En bij een kennis blijft het niet.

