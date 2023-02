Waardse voetbalclub WMC stopt na bijna halve eeuw door hoge energiekosten

De kantine is dicht, de douches staan uit en de velden zijn verlaten: het bestuur van sv-WMC stopt na 48 jaar met de voetbalclub aan de Vork in Heerhugowaard. De club zou al jaren kampen met een teruglopend ledenaantal. "Daarnaast hebben we te maken met stijgende energiekosten", verklaart voorzitter Loek van Hinsbergen.

Afgelopen week stapte de vaste selectie al op, vertelt Van Hinsbergen tegen mediapartner Dijk en Waard Centraal. De hoge energiekosten zijn volgens het bestuur niet de enige oorzaak. "Er speelde de laatste jaren gewoon veel. Door corona zijn veel leden weggelopen, we zitten op een niet zo lekkere locatie en daarnaast hebben we in 2019 ook al een herstart gemaakt."

Het laatste kwartaal moest de Waardse club 3.600 euro aan gas betalen. "Dat is gewoon niet op te brengen", reageert Van Hinsbergen.

G-teams

Dat de voetbalclub nu ophoudt te bestaan, komt hard aan bij de trouwe leden en supporters. "Na 48 jaar doet dit zeer. Vooral de groep gehandicapten hebben er moeite mee. Ze keken zo uit naar het sporten en dat is nu voorbij. Samen met de gemeente zijn we nog aan het kijken of er een mogelijkheid is dat de drie G-teams een ander onderkomen krijgen."