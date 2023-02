Funderingen van verkeerd betonmengsel vertraagt bouw huizen De Schouw nauwelijks

Buren van het bouwterrein De Schouw in Velsen-Noord keken vreemd op: net gelegde funderingen werden afgelopen week weer afgebroken. Het betonmengsel van 13 van de 36 nieuw te bouwen huizen is niet goed genoeg, laat vastgoedontwikkelaar Kuin weten. Toch verwacht de bouwer dat het project niet of nauwelijks vertraging oploopt.

"Nooit bewoond, nooit afgebouwd, toch gesloopt", is de voorbarige conclusie van een lid van de Facebookgroep 'Je bent Velsen-Noorder als...' over het bouwproject op de hoek van de Grote Hout- of Koningsweg en de Wenkebachstraat. Andere mensen zijn coulanter op het digitale dorpsplein: 'Foutje moet kunnen', of: 'En dóór', zeggen zij.

Volgens de bouwplannen moeten de eerste huizen eind dit jaar opgeleverd worden. Maar een verkeerd betonmengsel dreigde roet in het eten te gooien, zegt een woordvoerder van Kuin: "De leverancier van het beton vertelde ons dat het een deel van het aangeleverde beton niet goed genoeg is, dus dat moet vervangen."

Toch gaat de deadline van het project wel gehaald worden, denkt hij. "We schatten in dat het een maand vertraging kan opleveren, maar misschien lopen we zelfs dat in", zegt hij. "En dit hebben we ook in een brief aan de bewoners gemeld."

Andersom

Volgens projectleider Daan Hendriks van de gemeente Velsen kan dat door een deel van de plannen 'om te draaien': "Het was de bedoeling dat eerst het noordelijke blok huizen gebouwd zou worden, dan het middelste blok en dan het zuidelijke, maar nu wordt dat andersom."

Eerder vandaag leek de bouw aan die kant, de kant van de Schulpweg, inderdaad in volle gang. Zingende bouwvakkers stonden in het zonnetje op de eerste etage van de huizen-in-aanbouw aan dat zuidelijke blok. Daar legden ze betonbokken die werden aangereikt door een grote hijskraan op hun plek.