Een camping vol blije LHBTI-jongeren, doordat Brenda strijdt voor geluk van haar kind

Paradijsvogels: zo noemt Brenda jongeren zoals haar kind. En gedreven door de ervaringen die de vrouw uit Venhuizen heeft, zorgt ze voor plekken waar deze jongeren ruimte hebben om veilig hun vleugels uit te slaan. Want je veilig voelen is niet vanzelfsprekend voor jongeren bij wie de traditionele genderidentiteit niet past. Bij NH vertelt ze hoe haar plannen ontstonden.

Brenda is een Strijder: een inspirerende Noord-Hollander, die gedreven vanuit eigen ervaring een positieve bijdrage aan de maatschappij levert. NH Nieuws geeft mensen als Brenda een platform.

Twee gekleurde vleugels op de sokkel naast haar, staan symbool voor de paradijsvogel; als verwijzing naar mensen die kleur geven aan de maatschappij. Het is ook de naam van de pop-up camping die afgelopen zomer zo'n succes was. Komende zomer is de camping er weer en Brenda zint op meer momenten in het jaar om LHBTI-jongeren samen te brengen.