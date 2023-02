16 vrachtwagens tot de nok vol: initiatiefnemer inzamelactie roept op te stoppen met brengen

Bij een inzamelingsactie voor Turkije in Vijfhuizen is zó veel binnengekomen dat initiatiefnemer Gülten Isci oproept te stoppen met spullen brengen. Zestien vrachtwagens zijn tot de nok toe gevuld en meer past er nu niet bij, vertelt ze aan NH Radio.

Gülten heeft een transportbedrijf en besloot meteen nadat ze het nieuws had gezien te helpen. In eerste instantie zou ze doorgaan tot vier gevulde vrachtwagens, maar dit is in korte tijd verviervoudigd. "Iedereen komt helpen: Turken, Marokkanen, Nederlanders, noem maar op."

Overladen met werk

Ondertussen zijn de initiatiefnemers de gebrachte spullen aan het sorteren, want niet alles is bruikbaar. "Het is daar nu winter, dus we hebben echt alleen dekens nodig, winterkleding, winterschoenen en babyvoedsel."

Naast het sorteren moet ook het papierwerk geregeld worden. Ook daar is Gülten op dit moment erg druk mee. "De douaneformaliteiten hoeven gelukkig niet, wel moet ik de consulaatpapieren nog regelen. Als dat geregeld is gaan de vrachtwagens vertrekken."

Trots

Ondanks dat Gülten overladen wordt met werk, is ze blij met alle hulp. "Echt iedereen komt helpen, en daar ben ik enorm trots op."

Luister het radio-interview hieronder terug: