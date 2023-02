'Crocodile Dundee' met loeigroot mes opgepakt door marechaussee op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren een 18-jarige man aangehouden die op Schiphol Plaza met een groot mes in zijn broeksband rondliep. Volgens een woordvoerder was hij in gezelschap van anderen, liep doelloos over Plaza en viel op door zijn gedrag.

De groep werd aangesproken en gecontroleerd door de marechaussee op Schiphol. Bij die controle stuitte de marechaussees op het hierboven afgebeelde mes dat de man in zijn broeksband bij zich droeg. De man is aangehouden en het mes in beslag genomen. Op zondag hield een andere messendrager de Koninklijke Marechaussee ook al bezig. Die 52-jarige man stond met het mes in zijn tas te schreeuwen tegen medewerkers van een winkel op Schiphol. Hij heeft het mes moeten inleveren bij de marechaussee.

