Een 90-jarige man uit Santpoort bestolen van zijn brievenbus: 'Wees een vent en breng 'm terug'

Bij een 90-jarige man uit Santpoort is vorige week een brievenbus met paal en al uit de tuin gestolen. Een wijkagent is furieus: "Als je dat doet dan mankeer je echt iets."

De brievenbus is in de nacht van 3 op 4 februari uit de tuin in Santpoort gestolen. De 90-jarige bewoner kan op deze manier geen post ontvangen. Maar dat kost, zo meldt de agent via Twitter: "Negenenvijftig euro".

De desbetreffende wijkagent is niet te spreken over de actie. Hij roept de daders op zich te melden, of de brievenbus op een zichtbare plek terug te leggen. "Dan haal ik 'm op en zet ik 'm daar wel weer in de tuin."