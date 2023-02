Buurtsuper Stuyvesantplein bestaat 100 jaar: "Doe het niet, zeiden mijn ouders"

Eigenwijs, koppig en vooral doorzetten. Dé ingrediënten die volgens René van der Wijden (62) nodig zijn om een kleine hoekwinkel tot een succes te maken. Al honderd jaar lang is de winkel in zijn familie. Met NH Nieuws blikt hij terug naar het verleden, in de wetenschap dat het voortbestaan van de populaire buurtsuper aan een zijden draadje hangt.

Op een van de foto’s staat oma Hoes achter de toonbank. Zij was de vrouw die op 16 februari samen met haar kersverse man Tom van der Wijden het vijfde filiaal van het Haarlemse familiebedrijf Hoes aan de Frans Halsstraat 37 opende. "Mijn oma kwam uit een echt ondernemersgezin. Een week voor de opening trouwde ze met mijn opa", vertelt haar kleinzoon René. Sinds 1995 is hij de eigenaar van de franchisewinkel.

Via de Frans Halsstraat, Schoterweg en Voorduinstraat streken zijn grootouders in 1939 neer op het Stuyvesantplein nummer 11. In de oorlog bleek de winkel een belangrijke rol te spelen in het verspreiden van levensmiddelen. "Van mijn grootouders heb ik nooit wat gehoord over deze oorlogsjaren. Het zijn mijn klanten die met bijzondere verhalen naar me toe komen.”

Kapot flesje

René rommelt in de plastic zak met de oude foto’s die voor hem op tafel ligt. Hij zoekt en vindt de foto uit de oorlogsjaren waarop allerlei mensen voor de winkel staan. "Een oudere klant vertelde me over een voorval met olie. Alles was toen op de bon. Iedereen moest zijn eigen glas of flesje meenemen en daar goot mijn grootvader vanachter de toonbank dan een beetje olie in."

"Zo ook bij een mevrouw. Toen ze wegliep, liet ze het flesje vallen. Kapot. Mijn grootvader pakte een ander flesje en zorgde ervoor dat iedereen in de rij een klein beetje van zijn olie doneerde in het flesje van de vrouw, zodat ze toch nog met olie thuis kwam.”

(Tekst gaat verder onder de foto)