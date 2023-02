Afval beter gescheiden, maar er is nog even veel zwerfvuil in Velsen, weten 'trandelaars'

Het zwerfafval naast de bakken in Velsen-Noord is sinds de invoering van het nieuwe afvalsysteem begin dit jaar niet minder geworden. Dat zien de 'trandelaars' die twee keer per week samen troep opruimen tijdens wandelingen in het dorp. "De hotspots zijn nog steeds hotspots", ziet Lucie Faber, één van de troep-opruimers.

In Lucies eigen buurt stond er eigenlijk nooit een vuilniszak naast de bakken, maar sinds vorige maand ineens wél. Dat komt door het beruchte nieuwe afvalsysteem in de gemeente Velsen: iedere gestorte vuilniszak wordt vanaf afgelopen maand geteld en vanaf volgend jaar wordt voor elke gestorte zak betaald.

"In de Arent de Raetstraat, bijvoorbeeld, of aan het Stratingplantoen is het nog net zo'n bende als altijd", weet Lucie. Mede-trandelaar Ernst van Beusekom vult aan: "Ze komen hier gewoon met hun auto, zetten die troep naast de bakken en zijn weer weg. Dat is niet te handhaven."

Op die manier probeert de gemeente te bereiken dat Velsenaren hun afval beter scheiden. Wie beter scheidt, gooit minder restafval weg en is uiteindelijk goedkoper uit dan in vorige jaren, zo redeneert de gemeente.

Velsenaren waren bang dat het systeem averechts werkt en zij juist meer geld gaan betalen voor hun vuilstort. Bovendien is er een makkelijke manier om niet te hoeven betalen voor je vuilniszak: door 'm niet weg te gooien. Het resultaat is vuilnis op straat.

30 procent minder

Of het gemiddeld goedkoper of duurder wordt, zal moeten blijken. Volgens de gemeente kan zij daar in juni meer over zeggen. Maar een maand na de invoering van het systeem kan wel een eerste balans worden opgemaakt. Wordt er beter gescheiden en is er minder troep op straat?

De trandelaars, die al sinds 2018 troep opruimen en ernaar streven dat twee keer per week te doen zien nog niet dat er minder vuil op straat ligt. "De plekken waar eerder veel afval lag, daar ligt het eigenlijk nog steeds", ziet Lucie.

Maar de gemeente was vorige week toch blij met de eerste cijfers: er zit 30 procent minder restafval in de bakken dan eerder én 'vuilnisbedrijf HVC leegt inmiddels ook vaker de ondergrondse papiercontainers en containers voor plastic, blik en drinkpakken omdat ze sneller vol zijn'.

Beter informeren

Lucie denkt dat de gemeente mensen beter moet informeren om het zwerfvuil van de straat in de bak te krijgen: "Er wonen in sommige wijken veel immigranten. Ze begrijpen het systeem soms misschien niet goed, of weten niet hoe het moet. En in sommige wijken wonen mensen ook maar kort. Ze moeten nog meer uitleg krijgen."

De gemeente zegt dat ook van plan te zijn: "Gemeente, HVC en afvalcoaches blijven actief om vragen te beantwoorden en eventuele onduidelijkheden weg te nemen. We gaan door met de uitleg over het recycle-tarief via verschillende kanalen en spelen in op de meest gestelde vragen."