De Peiling: : ik steun de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië

Duizenden doden en nog veel en veel meer gewonden. De verwoesting die de aardbevingen in Turkije en Syrië hebben aangericht, zijn gigantisch. En dus komt de hulpverlening op gang. Tenten, dekens, luiers, kleren, water, aan alles is gebrek. Steun jij de slachtoffers van de aardbevingen of is dit toch een ver van je bed show?

Het Rode Kruis in Nederland heeft gisteravond Giro 7244 na de aardbeving in Turkije geopend. Daarop is tot nu toe bijna 1,2 miljoen euro gedoneerd voor de slachtoffers in Turkije en ook Syrië, meldt een woordvoerder. Er is door de hulporganisatie berekend dat er zeker 70 miljoen euro nodig is om noodhulp te kunnen geven. Het Rode Kruis helpt onder meer mensen onder het puin vandaan te halen en zorgt voor eerste hulp en het vervoeren van slachtoffers naar het ziekenhuis. Ook worden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt voorzien van bijvoorbeeld tenten, dekens en eten.

Noord-Holland

Ook in Noord-Holland staan er veel mensen op om de slachtoffers van de aardbeving te helpen. In Haarlem bijvoorbeeld waar voorzitter Mustafa Yigit van de Selimiye-moskee een oproep plaatste op Facebook om spullen in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving. Er ontstond zelfs een file op weg naar de moskee, zo massaal werd er gehoor gegeven aan zijn oproep.

Wat vind jij?

Hoe steun jij de slachtoffers van de ramp in de Turkije en Syrië Doe jij dit geld te doneren? Of heb je wellicht je bijdrage geleverd door spullen te geven? Of blijft het een ver van je bed show? We horen het graag van je.