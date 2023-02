Buurt vreest toekomst winkelcentrum na vertrek supermarkt: 'Groot drama'

Bezoekers en winkeliers van winkelcentrum Waardhuizen in Amstelveen zijn teleurgesteld dat de enige supermarkt in het winkelcentrum zijn deuren heeft gesloten. Nu de Coop is verdwenen, is het een stuk stiller op het plein, merken zij.

"Het is echt een drama voor het winkelcentrum", vindt eigenaar van de speelgoedwinkel Hubert Maasdijk. ”De winkel zorgde voor veel in- en uitstroom bij de rest van de winkels.” Het winkelcentrum heeft sinds de opening begin jaren 80 eigenlijk altijd een supermarkt gehad. Sinds 2014 is dat de Coop.

Te ver

Vooral veel oudere buurtbewoners hebben sinds de sluiting van de supermarkt een probleem. Het is voor hen vaak lastig om andere supermarkten in de buurt lopend te bereiken. "Ik ben nu aangewezen op de Belbus. Die komt je ophalen en wacht totdat je de boodschappen hebt gedaan", vertelt een wat oudere omwonende van het winkelcentrum.

Ook op sociale media delen buurtbewoners hun zorgen. "Het is toch ongelooflijk dat er in deze wijk geen supermarkt meer is na 40 jaar? Groenhof [red. dichtstbijzijnde winkelcentrum] heeft maar liefst drie supermarkten! Vooral voor de ouderen in de buurt is dit een drama", schrijft iemand.

