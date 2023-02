Hardloopster aanrijding Obdam nog in het ziekenhuis, politie zoekt getuigen

De 19-jarige hardloopster uit Obdam die vorige week zwaargewond raakte bij een aanrijding op de Braken in Obdam, ligt nog in het ziekenhuis. Dat heeft een politiewoordvoerder gemeld aan mediapartner Dijk en Waard Centraal.

De vrouw liep in de ochtend rond 06.30 uur over de ventweg van de N194, toen ze werd geschept door een auto. "We zijn op zoek naar ten minste twee automobilisten die over de provinciale weg tussen Heerhugowaard en Obdam reden", vertelt woordvoerder Nina Moers. "Ze kwamen voor en na het ongeluk langs rijden."

