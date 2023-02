Sigrid Kaag bezoekt werkplaats NS: "Fenomenaal om een trein zo te zien"

Werknemers van de NS-werkplaats in de Waarderpolder keken gisteren verrast op toen minister Sigrid Kaag hen een bezoek bracht. "Het ministerie is de enige aandeelhouder en daarmee de baas van de Nederlandse Spoorwegen. Nu wil de minister graag weten hoe het met het bedrijf gaat", legt Wouter Koolmees, ceo van de NS, de komst van de bewindsvrouw uit.

Nadat de minister hartelijk was ontvangen en schoenen met stalen neuzen had aangetrokken kreeg ze een rondleiding. "Wel fenomenaal om zo’n trein op deze manier te zien", merkte een enthousiaste Kaag op. Ze liep samen met een NS-delegatie door de fabriek.

Paplepel

Koolmees die Kaag goed kent van zijn D66-verleden, dacht daar duidelijk hetzelfde over. "Het is er niet met de paplepel ingegoten, maar mijn vader werkte vroeger voor de ‘Ret’ in Rotterdam. Wel bij het bus- en tramgedeelte, maar ik blijf zo’n fabriek indrukwekkend vinden", aldus de ceo.

Statushouders

Aangekomen bij de koffiecorner sprak de minister kort met twee statushouders die bij de NS werkzaam zijn. "Het personeelstekort proberen wij in deze fabriek op te vangen door statushouders op te leiden tot monteur", vertelt Koolmees. In de werkplaats van de Haarlemse Treinmodernisering lopen vijftien statushouders rond en in de rest van Nederland heeft de NS nog twaalf andere statushouders in opleiding.

Volgens Kaag is de NS een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Naast een inclusieve werkvloer wordt er in de Haarlemse fabriek veel hergebruikt en gerecycled. Dat is goed voor natuur en milieu en drukt de prijs ook een beetje."