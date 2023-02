Verdachte autokraker (26) opgepakt voor inrijden op agenten in Hoofddorp

De man die op 12 januari een politieauto ramde en op agenten inreed, is gisterochtend aangehouden. De 26-jarige Hoofddorper wordt verdacht van auto-inbraak en poging tot doodslag. Bij het incident raakte toen één agent lichtgewond.

De politie kreeg de verdachte op 12 januari in het vizier toen een camera boven de snelweg zijn kenteken registreerde (een zogeheten ANPR-hit). De auto zou namelijk zijn gebruikt bij meerdere auto-inbraken in Hoofddorp.

Toen de agenten de bestuurder wilden controleren, ging hij er met een hoge snelheid vandoor, onder meer over de Kruisweg.

Op de vlucht

De bestuurder leek zijn vluchtpoging te staken toen hij in de bocht van de Broekermeerstraat naar de Noordmeerstraat stopte. Dit bleek toch niet het geval, want toen twee agenten zijn auto benaderden, reed de verdachte op hen in. Hierdoor werd één agent kort meegesleurd en liep de andere agent letsel aan zijn arm op.

In een poging de bestuurder alsnog te controleren, loste een andere agent twee waarschuwingsschoten. Desondanks ging de bestuurder ervandoor. Bij deze tweede vluchtpoging ramde de bestuurder met flinke snelheid een politie-auto.