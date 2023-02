Gooise moskeeën starten hulpacties voor aardbevingslachtoffers: eerste vrachtwagen al vertrokken

Voor de deur van de Hilversumse Mevlana-moskee werd gisteren al een vrachtwagen volgeladen en weggestuurd. "We hebben razendsnel hulpgoederen als dekens verzameld en meteen weggestuurd. De hulp in het rampgebied is heel hard nodig, we weten dat er veel mensen dakloos zijn geraakt", vertelt Ramazan Deniz.

De hulp van de Hilversumse moskeegemeenschap gaat de komende dagen door. Naast goederen wordt er vooral gekeken naar geld. "Want daar kunnen we eigenlijk het best mee helpen", vertelt Ramazan. "Voordat hulpgoederen op de plek van bestemming zijn, ben je zo een paar dagen verder. Geld is er veel sneller, dus daar richten we ons nu op. We merken dat heel veel mensen uit onze gemeenschap bereid zijn om te helpen."

Dekens en sjaals

Ook de Turkse moskee van Huizen laat weten aan de slag te gaan met een hulpactie. Mensen wordt opgeroepen om spullen te doneren, ze kunnen hoogstwaarschijnlijk morgenavond al langsgebracht worden. Een dag later moet een vrachtwagen met hulpgoederen vertrekken.

Moskee-voorzitter Mehmet Halici benadrukt wel dat er vooral de echt noodzakelijke spullen gedoneerd kunnen worden. Het gaat om kleding in alle maten, dekens, luiers, handschoenen en sjaals.

Gebed voor de slachtoffers

De aardbeving op de Turks-Syrische grens en de vele slachtoffers zijn in de Hilversumse Milli Görus-moskee ook het gesprek van de dag.

"Meerdere mensen kennen ook wel iemand die op het moment van de aardbeving in het rampgebied was", vertelt Ramazan Deniz. "Er zijn nog wel mensen waarvan een familielid of bekende vermist is. Gelukkig kennen we nog geen dodelijke slachtoffers, maar we beseffen ook dat dat de komende dagen kan veranderen. Het dodental loopt helaas heel snel op."

De moskee houdt vrijdag na het vrijdagmiddaggebed een apart 'dodengebed' om de slachtoffers van de aardbeving te herdenken.