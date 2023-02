West-Friesland komt in actie voor Turkije en Syrië na aardbevingen

Na de schrik, grote zorgen en het verdriet door de aardbevingen in Turkije en Syrië, worden er in West-Friesland al de eerste hulpacties op touw gezet. Onder meer in Hem, Enkhuizen, Medemblik en Hoorn wordt op verschillende wijzes actie gevoerd. "Wij liggen hier warm in bed, maar daar is een ramp voltrokken."

Het nieuws over de zware aardbevingen afgelopen maandag komt hard aan bij de Turkse gemeenschap in West-Friesland. Mehmet Ateş is sinds vanmorgen een hulpactie gestart. Met zijn bedrijf in Hem probeert hij zoveel mogelijk spullen te verzamelen. "Denk aan warme kleding, babyartikelen en luiers", vertelt Mehmet. "We worden de hele ochtend al gebeld over wat mensen kunnen brengen."



Sinds gisterochtend is het moeilijk werken voor Mehmet. Hij kijkt continu naar de tv, om op te hoogte te blijven van het nieuws. "Het is pijnlijk wat daar is gebeurd, het komt hard aan. Het zet me ook enorm aan het denken. Wij liggen hier warm in bed, maar daar is een ramp voltrokken."

Rampgebied

Zelf heeft hij in het rampgebied een nicht en veel kennissen werken. "Het gaat gelukkig goed met hen. Maar het gaat er niet alleen om hoe het met hen gaat, maar ook met al die andere mensen daar. Het is bizar wat er is gebeurd."

De spullen worden ingezameld bij het bedrijf in Hem, vertelt Mehmet. Daarna gaat het via een transportbedrijf naar Turkije.

Ook in Medemblik wordt meegeleefd met de slachtoffers van de zware aardbevingen. De Fatih Cami moskee in Medemblik sluit aan bij de landelijke actie van de Islamitische Stichting Nederland. Die had na de eerste dag al bijna een miljoen euro ingezameld.

De voorzitter van de moskee, Gokhan Çoruk, is geraakt door de omvang en de impact van de ramp. “Onder de slachtoffers zitten ook enkele bekenden van mij. Jonge mensen ook, van 40 of 41 jaar. Dat is heel verdrietig. De eerste aardbeving was om 4 uur ’s ochtends. Toen lag iedereen nog in bed. Het gebied is voor hulpverleners moeilijk te bereiken. Met geld kunnen we hopelijk toch een beetje helpen.”