Omgewaaide monumentale beuk na jaar verwijderd uit Haarlemse Kloppersingel

De 200 jaar oude beukenboom die een jaar geleden omwaaide en in het water van de Kloppersingel in Haarlem terecht kwam, wordt vandaag opgeruimd. In alle vroegte werd zwaar materieel aangevoerd om de beuk veilig weg te halen. Het hout wordt verwerkt door Haarlems Hout, al had dat heel wat voeten in de aarde.

Afzetting Kloppersingel Haarlem - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

Publiek, pers en zelfs de medewerkers van Haarlems Hout worden op deze bitterkoude ochtend uitdrukkelijk op afstand gehouden van de plek waar de boom ligt. Afvalverwerker Spaarnelanden verwijdert de omgewaaide boom en slaat het hout voorlopig op. De boom waaide vorig jaar om tijdens een zware storm. De beuk was aangetast door een zwam en bleef lang in het water liggen. Dat had te maken met het broedseizoen: een meerkoet had de gevallen stam uitgekozen als broedplek. Grote vraag: is het hout nog bruikbaar? Circulair en lokaal Het antwoord is 'ja': het hout van de boom is niet door en door verrot, dus kan het 'circulair en lokaal' worden verwerkt door Haarlems Hout, een organisatie die in de Kweektuin is gevestigd. Woordvoerder Isabelle Wisse vertelt dat Haarlems Hout stadsbomen die zijn omgevallen of om andere redenen worden gerooid, verwerkt tot producten, zoals snijplanken en meubels. "We hebben al meer dan 150 bestellingen binnen. Vooral van mensen hier uit de buurt, die erg gehecht waren aan de boom. De meeste mensen hebben een snijplank besteld, anderen willen een tafel of wandplanken", legt Wisse uit. "Het allerbelangrijkste is dat het hout nog bruikbaar lijkt te zijn."

"De mensen hier uit de buurt waren erg gehecht aan de boom" Isabelle Wisse, Haarlems Hout

Dat hergebruik van het hout van Haarlemse stadsbomen is een wens van de gemeenteraad, maar blijkt in de praktijk nog knap lastig te zijn. Wisse: "Eerder was het geen enkel probleem om de bomen tijdelijk op te slaan bij Spaarnelanden, daar hadden we onderling ook afspraken over gemaakt. Maar nu zegt Spaarnelanden geen plek te hebben. Dat is een probleem. Gelukkig kunnen ze deze boom nog wel opslaan." Tekst gaat door onder de foto

Boom in Kloppersingel Haarlem - NH Nieuws / Rob Wtenweerde