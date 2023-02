Gemeente wil 'big bang' bij opening jubileumjaar Amsterdam 750

De gemeente is op zoek naar een organisator die op 27 oktober 2024 een 'iconische opening' van de viering van de 750ste verjaardag van Amsterdam wil verzorgen. Er is zo'n 1,2 miljoen euro beschikbaar.

Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder al besloten dat er een Europese aanbesteding komt. De voorwaarden zijn gisteren gepresenteerd. "Tijdens het jubileumjaar blikken we terug op 750 bewogen jaren en gaan we op zoek naar de verhalen die samen het verhaal van Amsterdam vertellen", schrijft de gemeente.

Internationale impact

De opening moet de start van het jaar markeren en een iconisch onderdeel bevatten waarmee verrast wordt. "Het openingsprogramma moet een (overdrachtelijke) big bang veroorzaken die niet alleen Amsterdammers bereikt maar ook (inter)nationaal impact heeft. Met de opening wordt een inclusief evenement beoogd, waarin alle Amsterdammers zich kunnen herkennen."

De partij waar de gemeente naar op zoek is, wordt gezien als een 'hoofdaannemer' die samenwerkt met anderen, zoals culturele instellingen en creatieve makers. De gemeente vraagt om een conceptplan waarin die samenwerkingen gepresenteerd worden en wil dat er ook vooraf al contact is geweest over die samenwerkingsideeën.

Andreaskruizen

De drie Andreaskruizen van het logo van de stad moeten als 'verbindend element' terugkomen. Ook moeten geïnteresseerden aandacht hebben voor duurzaamheid, bij bijvoorbeeld mobiliteit, energie, afval en catering, en met een communicatieplan komen. De gemeente spreekt van een 'uitdagende cocktail'.

"Voor het organiseren van de opening is vanuit het programmabureau Amsterdam 750 een budget voorzien van maximaal €1.250.000 (excl. btw)", schrijft de gemeente. "Dit bedrag is inclusief de inspanningen die de opdrachtnemer treft op gebied van communicatie en veiligheid, en exclusief de kosten voor een eventuele (live)registratie en uitzending op televisie. We stimuleren inschrijvers om bij hun plannen derde partijen te betrekken die een (financiële) bijdrage kunnen leveren."

De gemeente heeft gisteren ook het thema van de viering gepresenteerd: