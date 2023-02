UvA wil beschuldigingen wangedrag stadsarcheoloog Gawronski verder laten onderzoeken

Het gedrag van de in opspraak geraakte oud-stadsarcheoloog Jerzy Gawronski wordt verder onder de loep genomen. Een extern onderzoeksbureau zal 'negatieve signalen' over Gawronski onderzoeken. Dat laat de UvA weten aan AT5.

In 2019 kwamen er signalen binnen dat de oud-stadsarcheoloog, die ook emeritus hoogleraar is, zich stevig misdroeg. Hij zou hebben gescholden en intimiderend te werk zijn gegaan. Er vond al eerder een onderzoek plaats naar het gedrag van Gawronski. In januari bleek dat de gemeente duizenden boeken van het werk 'Onder de Amstel', dat onder zijn redactie werd geschreven, ging vernietigen. Dat leverde een flinke kostenpost op; 150.000 euro.