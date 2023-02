Kuren bij roltrap gloednieuwe fietsenstalling Amsterdam Centraal

Het gaat om de middelste van de drie rolbanden: één van de twee die je met de fiets naar boven moet brengen.

"Het klopt dat één van de rolbanden af en toe uitvalt", zegt een woordvoerder van de gemeente, die ook laat weten dat er contact is gezocht met de leverancier. "Die onderzoekt op dit moment wat de oorzaak is en hoe het verholpen kan worden."

Gloednieuw

De fietsenstalling, de enige in de wereld die onder het water is gebouwd, is overmorgen twee weken open. De stalling biedt plek aan 7000 fietsen en is daarmee de grootste van Amsterdam.