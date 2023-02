Vadim (19) ontvluchtte twee keer een oorlog in Oekraïne, maar is nu thuis in Purmerend

Hij moest de oorlog in zijn thuisland Oekraïne ontvluchtten en kwam na een lange reis in Purmerend terecht. Samen met zijn moeder, zijn tweelingbroer Daniël en kat Thomas verblijft Vadim nu al enkele maanden in het Burggolf hotel aan de Westerweg. "Purmerend is nu mijn tweede thuis", zegt Vadim.

Vadim is samen met zijn moeder en broer al twee keer gevlucht voor oorlog. De eerste keer was in 2014 toen de Russen de Donbass regio binnenvielen om de Krim te annexeren. Vadim was toen 10 jaar oud en zat samen met zijn broer Daniël op school toen hij een harde explosie hoorde. '"Het was zo luid dat ik het geluid door mijn hele lichaam voelde trillen. Later kwam het bericht dat er een Oekraïense vliegtuig was neergeschoten en dat deze vlak bij onze stad neer was gestort."

Niet meer naar huis

Zijn moeder kwam beide broers direct halen van school. "We gingen snel naar huis en mijn moeder pakte de koffers in om naar Kiev te gaan. Later veranderde de bestemming en kwamen we in Odessa terecht. Ik had geen idee wat er aan de hand was. Ik dacht dat het gewoon een reis was en dat we later weer naar huis gingen, maar ik heb ons huis nooit meer teruggezien", vertelt Vadim.

Een deel van zijn familie bleef achter in de Donbass. Zijn opa kwam om het leven doordat een raket het huis raakte. "Alleen de muren stonden nog overeind." In Odessa kwamen beide broers voor drie maanden in een kinderkamp terecht om later ondergebracht te worden in een opvanghuis. "Mijn moeder kreeg werk als kapster waardoor er weer een inkomen was en er een eigen huis gehuurd kon worden."

"Ik ging van Odessa houden, ontmoette veel mensen en nam viool- en zanglessen. We namen muziek op in een professionele geluidsstudio. Mijn zanglerares was geweldig. Mijn stem werd steeds beter. Door haar heb ik verschillende zangtechnieken geleerd."