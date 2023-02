In 30 dagen 500 plekken fietsend bezoeken in de provincie, politicus Mirko (21) gaat ervoor

Je kunt Mirko kennen van zijn politieke partij ZEE in Zandvoort, die als nieuwe partij afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een zetel haarde. Via via is Mirko in contact gekomen met de landelijke partij Code Oranje die komende Provinciale Statenverkiezingen mee gaat doen.

Indruk

"Na de vorige Tweede Kamer verkiezingen ben ik in contact gekomen met de huidige voorzitter van die partij en ben ik erbij gekomen. Code Oranje zit tussen sociaal liberalisme en de sociaal democratie in", zegt Mirko. "Ik was meteen onder de indruk van het gedachtegoed en wilde mijn steentje bijdragen."

Democratie renoveren

"De partij is opgericht door ex-PvdA'er Bert Blase en onze democratie is een mooi systeem, maar het heeft af en toe een update nodig", aldus Mirko. "Dat willen we bijvoorbeeld doen door burgerjury, (een geselecteerde groep burgers die voor en beleidsbeslissingen een advies uitbrengt, red.), en door inwoners de mogelijkheid te geven door tussentijds bij te sturen."