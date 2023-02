Buurman heet krakers Hugo de Grootkade welkom: "Ik had nog een sleutel liggen"

Gistermiddag hebben krakers twee benedenverdiepingen aan de Hugo de Grootkade in West bezet. De ruimtes staan al bijna een jaar leeg. De buurman vindt het allemaal prima. "Mensen moeten wonen en leegstand vind ik heel verwerpelijk."

De nummers 11-huis en 13-huis vormen samen één grote bedrijfsruimte, zegt buurman Henk Raaff. De voormalig journalist en documentairemaker kan het weten, want hij huurde de ruimte tot vorig jaar zelf. "Samen met wat filmers. We zijn er vorig jaar april uitgegaan omdat de huur steeds hoger werd. Sindsdien staat het leeg. Het heeft bijna een jaar leeggestaan."

De krakers drongen gistermiddag rond vieren binnen. Daarbij werd onder meer het slot van voordeur eruit getrokken. "Dom," lacht buurman Raaff. "Want daar had ik nog een sleutel van gehad als ze dat hadden gevraagd."

Politie keek rustig toe

Raaff heeft geen enkele moeite met zijn nieuwe buren. "Wat mij betreft zijn ze welkom. Mensen moeten wonen en leegstand vind ik heel verwerpelijk."

De politie stond er gisteren bij toen de krakers aan het werk waren. " Maar die deed niets. Die faciliteerde het volgens mij."

Volgens een briefje dat de krakers op het raam hebben geplakt is de Rooms-Katholieke parochie Emmaüs eigenaar van de panden. De parochie was niet bereikbaar voor commentaar. Volgens de politie is er vrij snel na de kraakactie aangifte gedaan.