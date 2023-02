Collecte voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië: "Er is grote behoefte om te helpen"

De islamitische gemeenschap Nida Ul Islam in Den Helder zamelt geld in voor de slachtoffers van de recente aardbevingen in Turkije en Syrië. Er zouden door de bevingen meer dan drieduizend doden en tienduizend gewonden zijn gevallen. "Het is afschuwelijk. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en nabestaanden," zegt Rizwaan Khan van Nida Ul Islam.

De spanning is groot onder de Turkse vrijwilligers van de moskee. Delen van Turkije en Syrië zijn getroffen door bevingen van 7,8 op de schaal van Richter. Op de Facebookpagina van de moskee staat een oproep voor hulp na de zware bevingen. "Er is een grote behoefte om te helpen", vertelt voorzitter Rizwaan Khan van sociaal culturele instelling Nidal Ul Islam.

"Het is allemaal nog erg vers. We hebben nog geen verhalen binnen gekregen van directe familieleden of kennissen, maar iedereen kent wel iemand in het rampgebied." Khan: "Binnen onze gemeenschap zullen wij een collecte houden. Het geld gaat naar Islamic Relief Nederland. Zij hebben direct contact met mensen in Turkije en Syrië die kunnen bijdragen aan hulp. Onze financiële hulp zal dan ook direct daar komen waar het hardst nodig is."

Hoop

"Laten we hen die nog vasthouden aan dat sprankje hoop de hand toereiken", schrijft de moskee aan de leden. Tijdens de vrijdagmiddagdienst verwacht Khan zeker 150 bezoekers. "We staan staan dan extra stil bij de gebeurtenissen. Den Helder heeft een grote Turkse gemeenschap. Onze moskee krijgt ook bezoek van Syrische vluchtingen uit het asielzoekerscentrum. Er wordt nu al flink gestort. We we hopen dat er veel geld wordt opgehaald."