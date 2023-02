Voetballer Donny van Iperen vertelt na oplopen hersenletsel voor het eerst over dat ene moment en zijn herstel

Na zijn avontuur bij Telstar, verkaste Van Iperen naar FC Zimbru in Moldavië. In slechts zijn tweede wedstrijd gaat het vreselijk mis voor de verdediger. "Wij dachten dat wij de keuze zouden krijgen tussen haal de stekker er maar uit of kies mogelijk voor een leven als kasplantje", vertelt zus Kiky over de eerste dagen in Moldavië.

De eerste dagen lag Van Iperen in het ziekenhuis in Moldavië. Daarna werd hij overgevlogen naar het Erasmus MC in Rotterdam. Daar sprak hij zijn eerste woorden en zette hij zijn eerste stappen. De afgelopen maanden werkte hij verder aan zijn herstel bij Heliomare in Wijk aan Zee.

"Hier is hij vooral op het fysieke gebied vooruitgegaan. Hij komt van een heel erg hoog niveau. Het gaat nu veel beter met hem dan hoe hij was in Moldavië. Het gaat hem alleen niet snel genoeg", vertelt fysiotherapeut Amy Rozemeijer.

Speciale behandeling

Inmiddels zit zijn laatste dag in Heliomare erop. Afgelopen vrijdag is hij in het vliegtuig gestapt naar Amerika. Daar ondergaat hij een speciale behandeling. "Ze maken daar een actieve MRI en dan kijken ze welke hersencellen er nog achterlopen. Op basis daarvan wordt een pakket samengesteld", vertelt Kiky van Iperen.

NH Sport volgde de voormalig voetballer van Telstar tijdens zijn laatste dagen in Heliomare en maakte de bovenstaande reportage.