Hilversum nl Van gerecyclde knikkerbaan tot houten keukentje: Jet (1,5) krijgt duurzaam speelgoed

De Hilversumse Jet van anderhalf groeit op met duurzaam speelgoed. Haar ouders Tale en Renate willen dat er minder afval ontstaat en de wereld langer doordraait, zeker voor hun dochter. Om te voorkomen dat de verjaardagsvisite toch met een berg plastic aan kwam zetten, werd gevraagd om in hun eigen huis op zoek te gaan naar ongebruikt speelgoed. Zo kreeg Jet op haar eerste verjaardag onder meer een houten speelgoedauto van haar neven.

Tweedehands speelgoedauto van Jet's neven

Daarnaast is Tale de website nooituitgespeeld.com begonnen, een handel in tweedehands speelgoed. Om het de verkoper makkelijk te maken neemt hij alles uit handen. Hij haalt het speelgoed met de bakfiets op, fotografeert het en plaatst het op de website. Tale zag veel speelgoed bij het grof vuil staan, omdat mensen vaak geen zin hebben om het zelf te verkopen. Zonde, want er is soms maar kort mee gespeeld.

Tale maakt foto's voor de website

De website in tweedehands speelgoed is voorlopig alleen voor inwoners van het Gooi te gebruiken, omdat Tale Meester alles duurzaam op de bakfiets wil doen. De spullen hoeven in dit geval niet alleen maar van hout te zijn, omdat een op afstand bestuurbare auto, die een tweede leven krijgt, ook duurzaam is.

Tale Meester haalt en brengt het speelgoed duurzaam met de bakfiets