Bewoners Naardense buurt willen met gemeente praten over bouwplan, maar krijgen geen voet aan de grond

Wat moet je doen om een reactie te krijgen van burgemeester en wethouders van Gooise Meren? De Naarder bewonersvereniging Mooi Ter Gouw zegt alles geprobeerd te hebben, maar zelfs een dwangsom werkt blijkbaar niet. De bewoners willen met de gemeente om tafel om tot een beter bouwplan te komen voor de Jan ter Gouwweg. Het plan dat er nu ligt zien ze niet zitten, maar hun uitgestoken hand wordt geweigerd.

Het speelveldje aan de Jan ter Gouwweg - Archieffoto: GDP

Totale radiostilte uit het gemeentehuis; dat is de ervaring van de bewoners van de Jan ter Gouwweg. Op al hun belletjes en mails is het sinds half oktober steevast nul op het rekest. Er komt geen enkele respons. Inmiddels zijn zij een stap verder gegaan om een reactie te krijgen van Gooise Meren. De vereniging heeft burgemeester en wethouders van Gooise Meren in gebreke gesteld. Sinds half januari is het volgens de bewoners zelfs zo dat het gemeentebestuur een dwangsom is verschuldigd voor elke dag dat de gemeentelijke bestuurders geen besluit en advies verstrekken aan hen. Het gaat in totaal om 1.442 euro per bezwaarmaker. "Dit is een nieuw dieptepunt", zo schrijft Matthijs van der Bijl, voorzitter vereniging Mooi Ter Gouw, in een brief aan de politiek. Parkeerchaos Het bouwplan voor hun straat voldoet volgens Mooi Ter Gouw niet aan de gemeentelijke regels. De 36 woningen inclusief tiny houses en de nu ingetekende 27 tot 35 parkeerplaatsen die daarbij horen, zijn in de ogen van de omwonenden totaal niet passend. Zij vrezen parkeerchaos en verkeersonveilige situaties en verlies van het speelveld voor hun kinderen. Toch lijken burgemeester en wethouders volledig mee te willen werken aan dit plan van een ontwikkelaar. De grond is inmiddels eigendom van de ontwikkelaar, nadat de raad bijna twee jaar terug akkoord is gegaan met de verkoop.

"Waar bezwaarmakers strikt aan doorlooptijden en termijnen gehouden worden, overschrijdt de gemeente de wettelijke termijnen met vele maanden" Voorzitter Matthijs van der Bijl

Omdat de partijen er onderling maar niet met elkaar uitkomen, stapten de bewoners vorig jaar zomer naar de bezwaarcommissie. Het commissie-advies ligt nu al maanden bij het gemeentebestuur. Burgemeester en wethouders hadden allang een besluit moeten nemen, maar dat is nogal niet genomen. Daarmee houdt het gemeentebestuur zich niet aan wettelijke afspraken, aldus de bewoners. Meer gehoorde klacht "Waar bezwaarmakers strikt aan doorlooptijden en termijnen gehouden worden, overschrijdt de gemeente de wettelijke termijnen met vele maanden en zonder fatsoenlijke communicatie hierover", zo is te lezen in de brief. Het gevoel van nooit een reactie krijgen en heel lang in de spreekwoordelijke wachtkamer moeten zitten, is een klacht die eerder ook al te horen was van bijvoorbeeld de omwonenden van de Heidelaan en projectontwikkelaar Raoul van de Wetering.

Mooi Ter Gouw benadrukt niet tegen bouwen te zijn. Met de gemeente en de ontwikkelaar wil de vereniging tot een breedgedragen plan komen waar wonen, spelen, veiligheid en groen in balans zijn. Dat is altijd hun insteek geweest. Het plan moet recht doen aan het speelveld, de woningen en de leefbaarheid van de straat en de wijk, zo luit hun wens. Veertig jaar lang "Het moet passen op het terrein, binnen het bestemmingsplan en de normen en hetgeen veertig jaar lang is gecommuniceerd naar de omwonenden", luidt de uitleg van de omwonenden. Wederom spreekt de vereniging de hoop uit om gezamenlijk tot constructieve oplossingen te komen, zodat de huidige en nieuwe bewoners straks in een 'duurzame woonomgeving' leven. Omdat het gemeentebestuur nog geen besluit heeft genomen op het bezwaar loopt de procedure nog. In die periode is het niet gebruikelijk om met elkaar in gesprek te gaan. De gemeente heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de brief van de bewonersvereniging.