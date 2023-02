Vanaf 2025 met de trein van Amsterdam naar Barcelona: nachttrein stap dichterbij

Om het vervuilende vliegverkeer te reduceren zijn er meerdere plannen binnen Europa om directe spoorlijnen aan te leggen. Zo moet er vanaf mei 2023 ook een slaaptrein tussen Brussel, Amsterdam en Berlijn gaan rijden.

Deze plannen worden niet gesubsidieerd door de Europese Commissie, maar wel wil de Commissie projecten ondersteunen. In een reactie laat Eurocommissaris voor Transport Adina Valeăn weten dat de vraag naar duurzame mobiliteit toeneemt en dat ze daarom graag helpt bij eventuele belemmeringen.

Niet eenvoudig

De bedoeling is dat er iedere dag een trein gaat rijden richting de Spaanse stad en dat deze zal stoppen te Rotterdam, Antwerpen, Brussel en Lille. Eenvoudig is het project alleen niet, omdat ieder land eigen regels heeft over spoorbeheer.