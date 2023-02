Thierry Baudet Statenlid voor twee vergaderingen, buttons en t-shirts als protest

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet is geïnstalleerd als Statenlid voor twee vergaderingen. Daarmee wil de partij voorkomen dat de vrijgekomen zetel naar JA21 gaat. Niet iedereen was even enthousiast over de komst van Baudet.

Zo droegen Statenleden van D66 uit protest t-shirts, verwijzend naar de uitspraken van Baudet dat we zouden worden gereageerd door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen. Op het shirt stond (vertaald vanuit het Engels): 'Reptielen maken mij blij, u niet zozeer'. GroenLinks-leden waren in het zwart gekleed en hadden een button met daarop de tekst: 'Tegen racisme, tegen seksisme, tegen homo- en transfobie'. 'Ik wil ook een button, ik ben ook tegen racisme' Baudet reageerde er op in zijn speech. "Ik wil ook wel zo'n button", zei hij met een glimlach. Daarna ging hij er dieper op in. Al beweerde hij niet te weten dat het als protest tegen hem was bedoeld. "Zo heb ik het niet opgevat. Het is vrijheid van meningsuiting, prima natuurlijk. Op die button stond dat ze tegen racisme zijn. Die wilde ik ook wel, want ik ben ook tegen racisme."

Behalve de inhoudelijke kritiek is er ook onbegrip dat Baudet voor twee vergaderingen Statenlid wordt, alleen maar om te voorkomen dat de vrijgekomen zetel van Forum voor Democratie anders na JA21 zou gaan. De partij de bestaat uit leden die uit Forum van Democratie zijn gestapt. "Er zit zoveel rancune bij hem. Laat Baudet lekker. Het is één grote grap", vertelde JA21-fractievoorzitter Gerard Köhler daar eerder over. Zetelverlies aan JA21 voorkomen Is het niet kinderachtig om voor die reden voor twee vergaderingen Statenlid te worden? "Nee, het is serieus. De kans om hier voor korte tijd te zitten wil ik grijpen. Ik wil onze visie laten zien. Ik denk dat het belangrijk is dat we onze stem laten horen en dat we een ander geluid hebben. En mensen daar op 15 maart op kunnen stemmen", aldus Baudet. Door de Partij van de Dieren was een actualiteit aangevraagd over Tata Steel. De meest vervuilende fabriek op het terrein van de staalfabriek zou al sinds de bouw in 1972 niet goed functioneren, zo bleek uit onderzoek van actualiteitenprogramma EenVandaag. "Hij rookt en lekt aan alle kanten", vertelde onder meer een oud-medewerker. 'Duurzame maffia' De Partij voor de Dieren vindt ingrijpen al langer noodzakelijk en riep daartoe opnieuw op. Maar in zijn allereerste provinciale bijdrage liet Baudet weten dat anders te zien. "Dan gaan we met de duurzame maffia tussen de 10 en 20 miljard euro aan kosten maken om het te verduurzamen. Terwijl je voor tussen de 200 en 400 miljoen euro die fabriek kan herstellen. De milieuproblemen kan je makkelijk met een paar honderd miljoen oplossen."