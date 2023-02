De Peiling: de dienstplicht moet weer worden ingevoerd

CDA-partijleider Wopke Hoekstra wil dat jongeren van 18 jaar of ouder een jaar aan de slag gaat 'in dienst van de samenleving'. Dat betekent: óf ouderwets aan de slag in het leger, óf in een andere sector als maatschappelijke dienstplicht.

Adobe Stock

Op het CDA partijcongres in Amersfoort verwees Wopke Hoekstra naar het succes van de proef met het vrijwillige dienjaar, waarbij jongeren vrijwillig een jaar aan de slag gaan bij Defensie. Deze pilot is inderdaad in trek, want er staan nu al honderden mensen op de wachtlijst. Defensie kampt al jaren met grote personeelstekorten, zo staan er ruim 3600 vacatures open.

Maatschappelijke dienstplicht Het herinvoeren van de dienstplicht betekent echter niet dat alle jongeren per se het leger in moeten. Jongeren zouden ook een jaar lang aan de slag kunnen in ander sectoren, zoals de zorg. Hiermee wil het CDA ook de polarisatie in het land tegengaan, zo zei Hoekstra op het partijcongres: “Ik zie steeds meer polarisatie, ook in de politiek. Bevolkingsgroepen komen steeds minder met elkaar in aanraking. Ik vind het volstrekt logisch dat je van jongeren vraagt om iets voor het land te doen. In veel andere landen gebeurt dat al.”